Amazon поделит сотрудников на три категории

Amazon позволит директорам отделов решать, как часто их сотрудники могут приходить в офис

Американская компания Amazon позволит директорам отделов решать, как часто их сотрудники могут приходить в офис. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на служебную записку гендиректора компании Энди Джесси.

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Планируется, что офисы технологического гиганта начнут открываться в следующем году. Ранее компания установила, что сотрудники должны приходить на работу три дня в неделю.

Однако, по словам Джесси, в будущем работников разобьют на три категорию. В первую войдут те, кто будет работать преимущественно дистанционно. Во второй группе будут совмещающие офисный и удаленный формат. Также будут сотрудники, необходимость присутствия на рабочем месте которых будет определяться, исходя из эффективности результатов. «Мы намеренно не указываем сколько дней нужно быть в офисе или в какие дни — это директора должны определить вместе с командой», — пояснил глава Amazon.

Ранее Amazon объявила, что вернется к «офисно-ориентированной» культуре после пандемии. Предполагалось, что большинство сотрудников вернется в офисы с 3 января 2022 года. Однако работники потребовали от компании разрешить работу из дома. Как заявил Джесси, руководство Amazon не может выработать универсальный подход в данном вопросе: в настоящее время в корпорации работают 1,3 миллиона человек по всему миру.