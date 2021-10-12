Карпин заявил о желании оказаться подальше от людей

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своих желаниях после победы над командой Словении. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Хочется отдохнуть. В лес не в лес, но туда, где народу поменьше, и где пресс-конференций нет», — сказал он.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе и завершилась со счетом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам восьми туров команда Валерия Карпина стала лидером группы группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.

