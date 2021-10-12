Карпин оценил победу сборной России над Словенией

Тренер сборной России Карпин заявил, что доволен победой над Словенией в матче отбора к ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу команды над Словенией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что доволен этой победой больше, чем в предыдущем матче. По его мнению, до 30-й минуты игра была ровной, однако после двух пропущенных мячей словенцам пришлось чаще идти в атаку. «Махал руками со скамейки во втором тайме, чтобы продолжали играть так, как в первом. Теперь нам нужно теперь набрать либо больше, либо столько же очков, как Хорватия», — подчеркнул Карпин после матча.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе и завершилась со счетом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам восьми туров команда Валерия Карпина стала лидером группы группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.

