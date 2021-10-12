Лучшая боксерша мира возмутилась Суперменом-бисексуалом

Американская боксерша Кларесса Шилдс призналась, что разочарована решением DC Comics сделать Супермена бисексуалом. Об этом она написала в Twitter.

Американка, признанная ESPN лучшей боскершей мира, выразила свое возмущение в социальных сетях. Шилдс отметила, что обожала любовную линию серии комиксов о Супермене.« Он же любил Лоис Лэйн!» — написала она.

Один из пользователей поправил спортсменку, обратив внимание на то, что в новом комиксе в центре повествования будет не Кларк Кент, а его сын. «Как будто это делает ситуацию лучше», — ответила Шилдс.

11 октября стало известно, что в новых комиксах о Супермене главным героем будет сын протагониста прошлых выпусков. Джон Кент сделает камин-аут как бисексуал, а в истории появится любовная линия с другим мужским персонажем.

Шилдс — единственная в профессиональном боксе, кому удалось удерживать все четыре главных титула в двух весовых категориях. На счету спортсменки 11 побед в 11 поединках. Также американка выступает и по правилам смешанных единоборств.