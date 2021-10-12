Майк Тайсон оценил третий бой Фьюри и Уайлдера

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оценил поединок британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Пост доступен в Twitter-аккаунте экс-спортсмена.

55-летний эксперт считает, что третий поединок боксеров вошел в историю спорта. «Это не был поединок самых искусных бойцов. Но это было настоящее зрелище. Мужество, страсть, решительность — все было в нем. В этом бою выиграли все. Он превзошел ожидания», — написал Тайсон.

Схватка прошла в Лас-Вегасе в ночь на 10 октября. Фьюри защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде противостояния.

28 сентября Тайсон также поделился мнением о другой схватке в дивизионе тяжеловесов — бое Александра Усика и Энтони Джошуа. Украинец выиграл судейским решением и отобрал чемпионские пояса у британца.