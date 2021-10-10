Появилось видео полного боя Уайлдера и Фьюри

В сети появилась полная версия поединка между боксерами-тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Ролик с видеозаписью боя опубликован в YouTube-канале «Ушатайка : Спорт-Экспресс».

Схватка прошла в Лас-Вегасе. Поединок завершился в 12-м раунде победой Фьюри. Британец нокаутировал Уайлдера и нанес последнему второе поражение в карьере.

Фьюри удержал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Этот поединок стал третьей встречей в ринге между боксерами.

Первый поединок прошел в декабре 2018-го. Тогда судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, который прошел в феврале 2020-го, победителем стал Фьюри. Тогда британец отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC.