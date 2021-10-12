Футболист молодежной сборной России оформил дубль за шесть минут

Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин дважды забил в матче против Литвы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин помог молодежной сборной России обыграть Литву в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2023. Видео доступно в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Тюкавин зарешал в молодежке – сделал дубль за 6 минут 🤩



Такой Костя пригодился бы Карпину в ноябре? pic.twitter.com/bPZWmeHKGx — Матч ТВ (@MatchTV) October 12, 2021

19-летний Тюкавин оформил дубль за шесть минут: форвард открыл счет на 65-й минуте матча, а также забил третий мяч в ворота литовцев на 71-й минуте. На 68-й минуте соперники допустили автогол. Итоговый счет встречи — 3:0 в пользу сборной России.

Таким образом, россияне набрали девять очков и занимают второе место в группе. Лидер — сборная Испании.

Тюкавин уже успел дебютировать за первую сборную страны. Он вышел на поле в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.

Тюкавин — воспитанник московского «Динамо». На его счету пять голов в 23 матчах за клуб.