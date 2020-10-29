Российские футболисты победили в матче с 13 голами и попали в историю

«Уфа» обыграла «Химки» в матче молодежного первенства чемпионата России со счетом 7:6. Видеообзор встречи опубликован в YouTube-канале клуба из Башкирии.

Соперники забили 13 голов на двоих и попали в историю — матч стал самым результативным в истории турнира. Пента-трик оформил хавбек «Химок» Максим Костяев. Три гола из пяти в исполнении россиянина — с пенальти. Также дубль на счету нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Победа позволила уфимцам подняться на пятое место в чемпионате. На их счету 11 очков в группе B.