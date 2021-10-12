Легионер «Динамо» назвал преимущества России над Данией

Защитник московского «Динамо» Гильермо Варела сравнил жизнь в России и Дании. Его слова приводит Eurosport.

Уругвайский легионер посчитал, что российский чемпионат сильнее датского, а также отметил спортивную инфраструктуру. «Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. Хочется чувствовать себя как дома, в своей тарелке. Приехал в Россию и понял, что нахожусь дома. Меня хорошо приняли», — назвал преимущество футболист.

Карьеру в клубах Европы Варела начал в 2013 году, подписав соглашение с английским «Манчестер Юнайтед». Ему не удалось закрепиться в составе команды, поэтому большую часть контракта он играл в аренде. С 2019-го по 2020-й защитник выступал за датский «Копенгаген». Затем он перешел в «Динамо», где сначала играл на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт.

В июне этого года бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский назвал преимущества жизни в России по сравнению с США. Спортсмен заявил, что в США слишком дорогой и некачественный сервис, отдельно отметив мойку машин, обслуживание в парикмахерских и ресторанах.