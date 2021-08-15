Шлеменко рассказал о преимуществах России над США

Боец MMA Александр Шлеменко рассказал, с чем дела в России обстоят лучше, чем в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко рассказал о вещах, в которых Россия превосходит США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсмена, в Америке хуже работает интернет. Он также заявил, что в России проще делать банковские переводы. «У нас по номеру телефона — чух, запулил, и все», — добавил Шлеменко.

В мае Шлеменко раскритиковал живущих за границей российских спортсменов. По его словам, покинувшие страну атлеты должны помогать секциям в родных городах, однако не делают этого.

Шлеменко в профессиональной карьере в MMA одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Один из его боев был признан несостоявшимся.