Алиев прокомментировал свое появление в «досье Пандоры»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на обвинения из масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) в покупке недвижимости в Великобритании его семьей на сумму порядка 400 миллионов фунтов стерлингов. Азербайджанский лидер допустил долю истины в документах. Свое появление в материалах он прокомментировал в интервью итальянской газете La Repubblica, передает РИА Новости.

Алиев отметил, что не читал «досье Пандоры». «Я был проинформирован, и там, возможно, пять процентов правды. Остальное — ложь», — добавил он.

Алиев напомнил, что до своего избрания на пост президента Азербайджана был успешным предпринимателем и «не был бедным человеком», однако, заняв высший пост, он перестал принимать непосредственное участие в бизнесе. «Вы, наверное, поймете, что в отличие от других людей на Западе, которые оставили все свое наследие кошкам и собакам, в Италии и Азербайджане мы чтим семейные ценности. Поэтому все свое дело я передал детям. Они продолжают бизнес», — сказал Алиев, подчеркнув, что его родственники в основном инвестируют в Азербайджан, хотя у них есть инвестиции и за рубежом. Также он заверил, что их бизнес-деятельность прозрачна и проходила проверку на международном уровне.

Ранее из «досье Пандоры» стало известно о сделке купли-продажи имущества между Алиевым и компанией Crown Estate, которая управляет недвижимостью британской королевской семьи. В материалах утверждается, что Crown Estate приобрела собственность на сумму в 67 миллионов фунтов у компании, предположительно, аффилированной с Алиевым. Также расследование вскрыло еще несколько сделок на покупку британской недвижимости на 400 миллионов фунтов членами семьи и близкими президента Азербайджана.

В начале октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников и назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.