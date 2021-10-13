Украина откажется от советских автоматов

Национальная гвардия Украины откажется от советских винтовок и автоматов. Полуавтоматическая винтовка UAR-15 заменит автоматы Калашникова. Об этом сообщает Defence Blog.

По словам заместителя директора департамента материально-технического обеспечения Главного управления Нацгвардии Украины полковника Сергея Гриценко, продолжается перевооружение войск. Он подчеркнул, что новое оружие получили подразделения специального назначения.

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Гриценко отметил, что автоматы Калашникова заменят полуавтоматическими винтовками UAR-15 калибра 5,56 на 45 миллиметров, а снайперские винтовки Драгунова (СВД) уступят место винтовкам UAR-10. UAR-15 представляет собой копию американской полуавтоматической винтовки AR-15, которую приняли на вооружение в 1958 году.

В сентябре компания «Укроборонпром» сообщила, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны не хватает более 3000 комплектующих из России.

В декабре 2019 года стало известно об испытаниях российской версии AR-15 на ресурс. Разработка компании ORSIS использует боеприпасы калибра 7,62 на 39 миллиметров. Винтовка сохранила заявленные параметры после 17 тысяч выстрелов.