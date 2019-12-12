Аналог американской винтовки M16 испытали в «русском» калибре

В настоящее время общий настрел при испытаниях на ресурс российского аналога американской винтовки AR-15 (обозначается как М16 в армии США) превысил 17 тысяч выстрелов с точностью и кучностью в пределах заявленной нормы 1,5-2 угловых минут патронами на дистанцию 300 метров, сообщили ТАСС в «Промтехнологии», выпускающей оружие под брендом ORSIS.

По словам собеседника агентства, аналог AR-15 испытан в «русском» калибре 7,62 на 39 миллиметров. «Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56, и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы. Весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром», — сказал российский производитель.

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В компании рассказали, что существует вариант аналога AR-15, допускающий ведение автоматического огня. Там уверены, что стволы ORSIS повысили точность и ресурс аналога винтовки по сравнению с оригиналом.

В сентябре бренд ORSIS заявил о начале серийного выпуска винтовки ORSIS-AR15J под патрон 5,56 на 45 миллиметров.

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