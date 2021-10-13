США откажутся от гонок вооружений

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт прокомментировал позицию страны по гонкам вооружений. Он заявил, что Штаты намерены их остановить, сообщает ТАСС.

Эберхардт сообщил, что в США захотели отказаться от гонок вооружений, чтобы вернуть доверие к стране. По его словам, Штаты по-прежнему желают предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия. При этом страна планирует сохранить потенциал стратегического сдерживания.

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«Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями», — подчеркнул Эберхардт на заседании Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее стало известно, что США сократили число атомных боеголовок до минимума за последние 60 лет. По данным Госдепа, в 2020 году у Штатов было всего 3750 боеголовок, в то время как в 2019 году — 3805, а в 2018 — 3785.

13 октября президент России Владимир Путин констатировал начало гонки вооружений между Россией и США после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне (ПРО). По его словам, это «фундаментальная вещь, краеугольный камень международной безопасности».

Путин напомнил, что еще в 2003 году призывал США не выходить из договора по ПРО. Он также добавил, что сейчас Россия готова вести диалог с американской стороной на эту тему.