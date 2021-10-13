Режиссер рассказал о попытке Нурмагомедова «разобраться» с ним в Дагестане

Режиссер Климович о конфликте с Нурмагомедовым: меня посадили в джип и повезли на разборки

Российский режиссер Егор Климович рассказал о конфликте с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит «Матч ТВ».

Климович вспомнил, как поехал в Дагестан по приглашению Нурмагомедова, где должны были произойти съемки примирения бывшего бойца смешанного стиля (MMA) Олега Тактарова и дагестанского бойца. Однако после того, как друзья Нурмагомедова обнаружили совместные фото Климовича и ирландца Конора Макгрегора, отношение к режиссеру поменялось — они попытались «разобраться» с Климовичем. «Меня Хабиб со своими друзьями посадили в джип и повезли на разборки, свойственные его команде. Начали давить, мол, "что ты здесь делаешь?", отобрали технику и начали удалять материл», — описал случившееся он.

Конфликт между Тактаровым и Нурмагомедовым начался в 2018 году. Команда дагестанского бойца отказалась считать Тактарова первым чемпионом UFC.

Тактаров — первый россиянин, выигравший турнир UFC. В финале UFC 6 в 1995 году россиянин одолел Дэвида Эббота. Нурмагомедов владел титулом чемпиона UFC в легком весе и трижды проводил его защиту. Он также признавался лучшим бойцом организации вне зависимости от весовых категорий.