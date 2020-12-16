Тактаров показал видео борьбы с Нурмагомедовым

@olegtaktarov_official / Instagram

Бывший боец смешанного стиля (MMA), киноактер Олег Тактаров показал в Instagram архивное видео, на котором он борется с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои…» — подписал пост Тактаров. В комментариях он назвал Нурмагомедова младшим братом и сообщил, что ролик был снят в 2014 году.

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC, выиграв у американца Тэнка Эббота. Нурмагомедов — действующий чемпион промоушна в легком весе и лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. Он объявил о завершении карьеру после победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 24 октября.