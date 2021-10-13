МФЦ захотели обязать принимать карты «Мир»

Минэкономразвития России захотело обязать многофункциональные центры (МФЦ) с 1 января 2022 года принимать карты платежной системы «Мир» и предоставить гражданам возможность проводить денежные операции через Национальную систему платежных карт (НСПК). Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление заявителям возможности совершения операций

‎с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт», — говорится в тексте документа. Планируется, что такая возможность появится с 1 января 2022 года.

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Как говорится в пояснительной записке, проект постановления разработан по итогам проведенного Минэкономразвития мониторинга возможности совершения оплаты госпошлины и прочих платежей за предоставление госуслуг в офисах МФЦ в российских регионах. Мониторинг выявил случаи некачественного обслуживания заявителей при совершении ими оплаты госпошлины или платы с использованием наличных денежных средств.

Ранее компания Network International, которая является лидером на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, предоставила торгово-сервисным предприятиям ОАЭ техническую возможность приема карт «Мир». Компания уже подключает POS-терминалы партнерских предприятий к обслуживанию карт «Мир» в Дубае и других районах страны. К концу 2021 года планируется настроить все действующие терминалы сети для приема российский карт.