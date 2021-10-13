Алексей Панин рассказал о домогательствах легенды советского кино

Актер Алексей Панин в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Дмитрия Гордона рассказал о домогательствах со стороны советского актера Андрея Харитонова.

«В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов», — рассказал Панин. По его словам, тогда он был начинающим артистом, и ему довелось поработать вместе со звездой фильмов «Овод» и «Человек-невидимка».

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Панин признался, что Харитонов «проявлял знаки внимания», которые он, в силу возраста, еще не совсем понимал. «Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать», — поделился артист.

Вместе с тем Панин назвал Харитонова очень интеллигентным человек, который не пытался его обидеть или ранить. По его словам, он пронес уважение к советскому актеру через всю жизнь и навестил Харитонова, когда тот умирал от тяжелого заболевания.

Андрей Харитонов умер в 2019 году на 60-м году жизни. Он боролся с онкологическим заболеванием. Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме «Овод». Также снялся в таких фильмах, как «Тайна "Черных дроздов"», «Человек-невидимка», «На Гранатовых островах».

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