UFC избавился от избившего подругу бойца

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с американцем Луизом Пеньей после того, как спортсмена задержали за домашнее насилие. Об этом сообщает TMZ.

Промоушен избавился от 28-летнего бойца. «В UFC убеждены, что мистер Пенья должен решить проблемы, вставшие перед ним и в легальном поле, и в области душевного здоровья. Мы уведомили его менеджмент, что контракт будет разорван», — говорится в заявлении организации.

Вечером 9 октября Пенья был арестован полицией за избиение своей подруги. Как отмечается в протоколе, американец нанес «множество ударов кулаком». Одна женщина попыталась вмешаться в конфликт и также получила удар от Пеньи. Обе жертвы избиения получили травмы. Пенья позже был выпущен под залог после уплаты шести тысяч долларов.

Последнее выступление в UFC для Пеньи — апрельский поединок против Александра Муньоза. Тогда американец оказался сильнее соперника. Всего на его счету девять побед при трех поражениях.