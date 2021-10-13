Москвичам увеличат минимальную пенсию

Мэрия Москвы: минимальный размер пенсии в столице в 1,5 раза больше за счет доплаты

В Москве увеличат минимальный размер пенсии с доплатой до 21 193 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Сергея Собянина.

«За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством», — уточняется в сообщении.

В проект бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. На столько же вырастут зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.

Ранее профессор кафедры и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что в 2022 году пенсии россиян будут проиндексированы в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Так, прожиточный минимум пенсионера в следующем году увеличится до 10 277 рублей.

Перед этим в отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике напомнили россиянам способы получить накопительную пенсию. Для ее назначения гражданин должен достичь возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), а также иметь необходимые коэффициенты и страховой стаж.