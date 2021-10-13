В Госдуме отреагировали на отказ Украины пускать российских бойцов на турнир

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался относительно позиции украинских спортивных чиновников, которые выступили против приезда в Киев на чемпионат Европы по смешанным единоборствам (MMA) спортсменов из России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Свищев отметил, что считает правильной инициативу лишить Украину права проведения турнира, если она не готова принять российских бойцов. «Такие вещи в современном спортивном мире недопустимы. Если принимающая сторона не в состоянии обеспечить безопасность спортсменов, то она не должна брать на себя обязательства по организации соревнований. Значит, турнир надо переносить. Не могут обеспечить безопасность — пускай не подают заявок на проведение чемпионатов. В любом виде спорта», — отреагировал он.

Свищев обращает внимание на то, что на Украине покупают товары из России. «При этом наших спортсменов видеть не хотят. Противоречащие вещи», — добавил он. «Спорт должен оставаться вне политики. В общем, простая, банальная ситуация. Легко решаемая. Подавляющее большинство жителей Украины по-соседски, спокойно относятся к России. Есть какие-то отдельные персонажи, которые категорически против другой страны. Так таковые и у нас есть. Такие есть везде, к этому надо спокойно относиться», — заключил парламентарий.

Таким образом, он одобрил реакцию Глобальной ассоциации смешанных единоборств (GAMMA). Ранее 13 октября в организации отметили, что считают возможным очередной перенос чемпионата Европы из-за отказа Украины пускать российских спортсменов.

Глава украинской федерации Владимир Тесля утверждал, что Киев готов принять чемпионат Европы, который было решено перенести из Грузии из-за эпидемиологической обстановки. Функционер подчеркнул, что у Украины есть единственное требование — на турнире не должно быть россиян. Тесля ссылался на согласие на такую меру со стороны GAMMA.

Чемпионат Европы по MMA должен пройти с 5 по 9 ноября.