Украина столкнулась с угрозой лишиться ЧЕ по MMA за отказ пускать россиян

Чемпионат Европы по MMA могут перенести из Украины за отказ пускать российских бойцов

В Глобальной ассоциации смешанных единоборств (GAMMA) отреагировали на отказ украинской стороны принимать российских бойцов на чемпионате Европы в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

GAMMA выступила против дискриминации. В заявлении организации подчеркивается, что турнир может быть перенесен, если принимающая сторона не позволит выступать атлетам по политическим причинам. Таким образом, GAMMA опровергла заявление украинской стороны о ее одобрении отказа принимать российских бойцов, а сама Украина столкнулась с угрозой лишиться права на проведение ЧЕ.

Глава украинской федерации Владимир Тесля утверждал, что Киев готов принять чемпионат Европы, который было решено перенести из Грузии из-за эпидемиологической обстановки. При этом функционер подчеркнул, что у Украины есть единственное требование — на турнире не должно быть россиян. Тесля ссылался на согласие на такую меру со стороны GAMMA.

Чемпиона Европы по MMA пройдет с 5 по 9 ноября.