Окаменелые фекалии раскрыли диету древних шахтеров

Ученые выяснили, что люди в Австрии 2,7 тысячи лет назад пили пиво и ели голубой сыр

Анализ образцов древних фекалий показал, что обитавшие на территории современной Австрии 2,7 тысячи лет назад люди железного века пили пиво и ели голубой сыр. Статья международной команды исследователей опубликована в журнале Current Biology.

Исследователи из Австрии, Германии, Италии и США изучили фекалии, сохранившиеся в соляных шахтах близ города Халльштатт, разработка которых ведется по крайней мере с XIV века до нашей эры. Высокое содержание соли и постоянная годовая температура в восемь градусов Цельсия позволяет там хорошо сохраняться органическим артефактам. Ученые проанализировали четыре ископаемых человеческих фекалии, найденные в шахтах. Самый ранний из образцов датируется радиоуглеродным анализом концом бронзового века (около 1301-1121 годов до новой эры, а самый поздний — серединой XVIII века (1720-1783 годы). Еще два образца — датируемые 650-545 годами до нашей эры — относятся к железному веку.

Для того чтобы раскрыть микробный и белковый состав окаменелых фекалий и выявить содержащиеся там ДНК, ученые использовали микроскопический, метагеномный и протеомный анализы. Выяснилось, что наиболее распространенными растительными фрагментами стали отруби и шелуха различных злаков. Богатую углеводами диету дополняли белки из бобов, фруктов, орехов и продуктов животного происхождения. Кишечный микробиом древних шахтеров напоминал таковой у тех современных людей, общество которых не прошло через процесс вестернизации, чья диета состоит из продуктов, не подвергшихся технологической обработке, свежих фруктов и овощей.

Анализ одного из образцов железного века показал, что в нем широко распространены Penicillium roqueforti и Saccharomyces cerevisiae — грибки, используются при производстве одноименного сыра с плесенью и пива соответственно. «Полногеномный анализ указывает на то, что оба грибка были вовлечены в ферментацию пищевых продуктов. Это первое молекулярное свидетельство потребления голубого сыра и пива в Европе железного века», — отмечает один из исследователей, сотрудник частного исследовательского центра Eurac Research Франк Майкснер.

