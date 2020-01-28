Опровергнут миф о гибели древней цивилизации

Ученые Калифорнийского университета в Беркли опровергли устоявшиеся представления о гибели древней доколумбовой цивилизации Кахокия, которая исчезла к XV веку. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали ископаемую пыльцу, остатки древних фекалий, древесный уголь, чтобы определить, что происходило в регионе после предполагаемого упадка Кахокии.

Во времена расцвета в XII веке Кахокия, расположенная на южной части территории современного Иллинойса, была центром миссисипской культуры. Здесь жили десятки тысяч коренных американцев, которые занимались земледелием, рыболовством, торговлей и строительством гигантских ритуальных курганов. Примерно через два столетия начался упадок, возникший из-за наводнений, засух и нехватки ресурсов. Согласно сложившемуся мифу, цивилизация полностью исчезла.

Однако новые данные указывают на то, что коренные жители продолжали присутствовать в регионе. Новая волна американцев заселила регион в 1500-х годах и присутствовала там в течение 1700-х годов, пока миграции, войны, болезни и изменения окружающей среды не привели к сокращению популяции в регионе. Местные сообщества были построены вокруг выращивания кукурузы, охоты на бизонов и контролируемого сжигание засохшей травы на пастбищах.

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