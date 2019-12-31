Найден затерянный гигантский дворец древней цивилизации

Археологи в Мексике нашли руины затерянного дворца цивилизации майя возрастом более тысячи лет в древнем городе Кулуба. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики, длина найденного здания в Кулубе составляет 55 метров, ширина — 15 метров, а высота — шесть метров. Там располагаются шесть комнат. Здание является частью гигантского дворцового комплекса, который также включает в себя две жилые комнаты, алтарь и большую круглую печь.

Здание использовалось во время двух перекрывающихся эпох цивилизации майя, в поздний классический период между 600 и 900 годами нашей эры, и в конце классической эпохи между 850 и 1050 годами нашей эры.

Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения. Ученые предложили несколько гипотез, объясняющих исчезновение цивилизации нехваткой плодородных почв и питьевой воды, эпидемией или завоеванием другими народами Центральной Америки.

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