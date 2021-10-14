Карпин назвал капитанскую повязку в сборной тряпочкой и объяснился

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал о выборе капитана национальной команды на матчи.

«У меня не было такого, что я давал игроку повязку, а он отказывался. Но это возможно. Это лишняя ответственность и давление», — заявил Карпин. Тренер назвал капитанскую повязку «просто тряпочкой», из-за чего он в каждом матче передает ее другому игроку. При этом он объяснил, что не называл повязку тряпкой, а использовал уменьшительно-ласкательную форму.

При Карпине капитанами сборной России были Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

По итогам восьми туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российская команда стала лидером группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.