Карпин отреагировал на публикацию запрещенного им видео из раздевалки сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» высказался о публикации видео из раздевалки команды после победы над Словенией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Видео было абсолютно ненужное. Я сказал, что не надо выкладывать, а они все-таки выложили. Кто-то понесет за это ответственность, конечно. Возможно ли увольнение? Возможно», — отреагировал тренер. Он добавил, что не любит публикацию таких роликов, обратив внимание на то, что при поражении это бы сделано не было.

12 октября был опубликован ролик, на котором команда празднует победу под песню «Валера» Афродиты. Карпин также подпевал и запрещал куда-либо выкладывать это видео.

По итогам восьми туров российская команда стала лидером группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.