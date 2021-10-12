Опубликовано «запрещенное» Карпиным видео из раздевалки сборной России

Сборная России показала видео из раздевалки после победы над Словенией в матче отбора к ЧМ

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале опубликовала видео из раздевалки после победы над национальной командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В ролике показано, как команда празднует победу под песню «Валера» Афродиты. Главный тренер сборной России Валерий Карпин также подпевает и запрещает куда-либо выкладывать это видео. В подписи к посту отмечается, что публикация была согласована с Карпиным.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе и завершилась со счетом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам восьми туров российская команда стала лидером группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.