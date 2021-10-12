Тренер Словении оценил поражение от России и вспомнил о «кошмарном» Дзюбе

Тренер Словении Кек после поражения заявил, что сборная России стала быстрой и гибкой

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение команды от России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит ТАСС.

«В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы», — заявил тренер. Он добавил, что испытывает большое разочарование, но тем не менее поздравляет российскую команду.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе и завершилась со счетом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Предыдущий матч команд состоялся 27 марта 2021 года и завершился победой россиян со счетом 2:1. Оба мяча за отечественную команду забил Дзюба. Из-за этого Кек радовался тому, что матч в Мариборе футболист пропустит.

По итогам восьми туров команда Валерия Карпина стала лидером группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.