Капитан сборной России порассуждал о причинах отказа Дзюбы играть за команду

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин, который был капитаном национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении, высказался об отказе нападающего Артема Дзюбы выступать за россиян. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист посчитал, что у Дзюбы были объективные причины принять такое решение. «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Просто Артем набрал хорошую форму, начал забивать. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать свое состояние», — заявил Сутормин.

Об отказе Дзюбы выступать за сборную России стало известно 21 сентября. Форвард заявил, что не хочет подводить команду и занимать чье-то место, так как не набрал оптимальную форму. До этого футболист был включен в расширенный список сборной России на октябрьские матчи команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В текущем месяце сборная России обыграла Словакию и Словению. По итогам восьми туров, команда тренера Валерия Карпина стала лидером группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию.