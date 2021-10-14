На праздновавшего гол в ворота своей команды украинского футболиста открыли дело

Украинская ассоциация футбола (УАФ) разберет поведение полузащитника «Кремня» Виталия Бойко в выездном матче второй по силе лиги страны против «Ужгорода». Об этом сообщает Tribuna.com.

Дисциплинарное дело в отношении игрока открыто из-за эпизода после пропущенного гола его команды. Бойко победно вскинул обе руки. Теперь комитет по этике и честной игре УАФ проведет проверку.

Сам Бойко заявил, что не радовался, а злился из-за пропущенного мяча. По его мнению, эпизод можно трактовать по-разному. «Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды?» — заявил игрок.

Матч «Кремня» против «Ужгорода» прошел 2 октября. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева, которые замыкают турнирную таблицу. Клуб из Кременчуга находится на 12-й позиции.