В США предложили пожить в доме из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»

New York Post: в Нью-Джерси продается дом, где жили герои сериала про ведьму Сабрину

В американском штате Нью-Джерси выставили на продажу дом, где проживали герои популярного в США сериала «Сабрина — маленькая ведьма». В здании предложили пожить за 1,95 миллиона долларов (около 140 миллиона рублей), сообщает New York Post.

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Дом площадью 4,8 тысячи квадратных футов (445 квадратных метров) находится в городе Фрихолд-Тауншип. На участке также есть постройка поменьше. Если новые жильцы не захотят покупать объект, то они могут арендовать его. Чтобы пожить в главном доме, в месяц придется отдавать 9,7 тысячи долларов (почти 700 тысяч рублей).

Дом был построен в 1905 году в викторианском стиле. Нынешний владелец объекта сделал из него офис и продает как коммерческую недвижимость. Из вестибюля сделали зону ожидания, а одну из комнат переоборудовали в рабочий кабинет. По данным Asbury Park Press, в здании располагалось адвокатское бюро.

В ноябре 2020 года в Нью-Йорке на продажу выставили дом героев Николь Кидман и Хью Гранта из американского сериала «Отыграть назад». За особняк площадью почти 930 квадратных метров владельцы попросили около 30 миллионов долларов (на тот момент более 2,2 миллиарда рублей).