Арбитр пожаловался на отстранение из-за «одного большого клуба не из Москвы»

Судья Васильев связал пожизненное отстранение от РПЛ с «одним большим клубом не из Москвы»

Футбольный судья Станислав Васильев прокомментировал пожизненное отстранение от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. В РФС же просто нашли повод меня убрать», — заявил арбитр. Васильев посчитал, что серьезные ошибки, допущенные против определенной команды, привели к его дисквалификации, так как против этого клуба ошибаться было нельзя.

В сентябре португалец Витор Перейра сменил на посту главы департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи. Сообщалось, что замена связана с желанием повысить качество работы и квалификации действующих судей.

В мае председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявили, что Васильева отстранили от работы на матчах чемпионата России после того, как он ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча против «Ахмата». Позже Васильев был пожизненно отстранен от работы в РПЛ.