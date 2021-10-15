Уроженца Германии будут судить за участие в протестах в Минске

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовных дел еще четырех участников протестов в Минске в августе 2020 года и передал их дела в суд. Среди фигурантов числится уроженец Германии, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СК, мужчина поддался влиянию оппозиционных Telegram-каналов и грубо нарушал общественный порядок в ходе участия в несанкционированных акциях в центре Минска. В ведомстве добавили, что обвиняемый вместе с другими людьми игнорировал требования правоохранителей и выходил на проезжую часть, чем блокировал движение общественного транспорта.

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«39-летний уроженец Германии в ходе допроса пояснил, что двигался в "сцепке" с иными лицами по проспекту Победителей с целью избежать задержания и привлечения к ответственности», — рассказала официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

Правоохранители подчеркнули, что к делу прикреплены снимки, доказывающие вину задержанных белорусов и немца. Отмечается, что все четыре участника протестов ранее не были судимы, их дела переданы в суд. Им грозит до трех лет лишения свободы.

14 октября Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии раскрыло личности почти всех активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов и чатов. По данным МВД, к настоящему моменту завершена работа по деанонимизации. Представитель ведомства подчеркнул, что создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.