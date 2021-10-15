Оксана Федорова дала советы по выбору жилья в Сочи

«Мисс Россия» Оксана Федорова: при выборе жилья в Сочи важна цель и бюджет покупателя

Российская телеведущая, победительница конкурса «Мисс Россия» в 2001 году Оксана Федорова дала несколько советов для тех, кто хочет приобрести недвижимость в Сочи. Важным параметром она посчитала бюджет покупателя, сообщает «Псковское агентство информации».

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Федорова назвала два момента, на которые необходимо обратить внимание при выборе объекта. К ним она отнесла цель покупки жилья и количество средств, которыми располагает покупатель. Телеведущая также назвала наиболее комфортные для жизни районы — ей нравится Хоста и Имеретинка.

«Те районы, которые сочетают возможность комфортного отдыха, развитую инфраструктуру, близость к морю и возможность конфиденциального отдыха. Для жизни я бы порекомендовала именно эти места. Либо квартиру или апартаменты, которые находятся в центре Сочи», — пояснила телеведущая.

В июне 2021 года народная артистка России Марина Зудина назвала критерии, на которые обращала внимание при выборе квартиры. Среди важных нюансов актриса назвала внешний вид объекта, общее состояние жилого дома и наличие инфраструктуры поблизости.