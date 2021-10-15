Призер Олимпиады оценил шансы сборной России по хоккею победить на Играх-2022

Призер Олимпиады Николишин заявил, что победа сборной России на Играх-2022 будет чудом

Победа сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года в Пекине станет чудом. Так шансы команды на успех на канале «Коммент.Шоу» в YouTube оценил бронзовый призер Игр Андрей Николишин.

По мнению игрока, российская сборная является мировым лидером только по уровню вратарей и крайних нападающих. По подбору защитников и центральных форвардов команда находится на пятом-шестом местах.

«Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3. В сумме получается четвертая-пятая команда мира. В лучшем случае полуфинал», — добавил Николишин.

9 октября стало известно, что генеральным менеджером сборной России по хоккею назначен Игорь Есмантович. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. На групповом этапе россияне, которые являются действующими победителями турнира, встретятся с Чехией, Швейцарией и Данией.