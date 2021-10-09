Стал известен генеральный менеджер сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Стало известно, что генеральным менеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине в 2022 году станет Игорь Есмантович — президент столичного ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Помимо назначения Есмантовича, ожидается, что в штаб национальной команды войдет и Владимир Малахов. Сейчас специалист отвечает за скаутинг в сборной России по игрокам из Северной Америки. О назначении обоих должны объявить после совещания Федерации хоккея России (ФХР).

В конце сентября стало известно, что сборную России на Олимпиаде будет возглавлять Алексей Жамнов. Экспертный совет ФХР сделал выбор в пользу 51-летнего специалиста, хотя глава федерации Владислав Третьяк до этого говорил о возвращении на пост главного тренера Олега Знарка.

Есмантович — один из самых успешных функционеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). С сезона-2014/2015 армейцы под его руководством трижды выходили в финал конференций.