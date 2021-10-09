Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Финляндия
Live
1 : 2
2-й тайм
Украина
ЧМ-2022 - Европа • Группа D. 7-й тур
Андорра
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2022 - Европа • Группа I. 7-й тур
Швейцария
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Ирландия
ЧМ-2022 - Европа • Группа C. 7-й тур
Люксембург
Сегодня
21:45 (Мск)
Сербия
ЧМ-2022 - Европа • Группа A. 7-й тур
Последние новости
Поздравивший Путина депутат Кива ответил бойцам ВСУ
Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30
В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов
Россияне массово пожаловались на еду с плесенью в московских школах 
В Ленобласти из реки выловили останки ребенка
Нашествие медуз превратило Азовское море под Ейском в желе
Доктор Мясников назвал главные опасности при приеме обезболивающих
Король Швеции назвал слишком быстрым снятие коронавирусных ограничений
Получивший Нобелевскую премию Муратов рассказал о моменте получения награды
Новости партнеров

Стал известен генеральный менеджер сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Президент ЦСКА Игорь Есмантович станет генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Стало известно, что генеральным менеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине в 2022 году станет Игорь Есмантович — президент столичного ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Помимо назначения Есмантовича, ожидается, что в штаб национальной команды войдет и Владимир Малахов. Сейчас специалист отвечает за скаутинг в сборной России по игрокам из Северной Америки. О назначении обоих должны объявить после совещания Федерации хоккея России (ФХР).

Как Россия нашла фриков в интернете и выпила с Григорием Лепсом
Читать

В конце сентября стало известно, что сборную России на Олимпиаде будет возглавлять Алексей Жамнов. Экспертный совет ФХР сделал выбор в пользу 51-летнего специалиста, хотя глава федерации Владислав Третьяк до этого говорил о возвращении на пост главного тренера Олега Знарка.

Есмантович — один из самых успешных функционеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). С сезона-2014/2015 армейцы под его руководством трижды выходили в финал конференций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новый тренер сборной России по хоккею порассуждал о судьбе Панарина в команде
В ФХР отказались от Знарка и выбрали нового главного тренера сборной России
В ФХР опровергли информацию о назначении Знарка на пост главного тренера сборной
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
19:59 6 октября

УЕФА объяснил включение Крыма в состав Украины на логотипе Евро-2024

19:04 6 октября

Бывший футболист «Спартака» признался в участии в договорных матчах

19:00 6 октября

Легенда советского хоккея оценил возможный вызов Панарина в сборную России

Спорт00:03 1 августа
Кимия Ализаде (слева)

«Нужно было начать новую жизнь»

Как на Олимпиаде в Токио появилась сборная беженцев и от чего сбежали эти спортсмены?
18:22 6 октября

Появилась полная запись боя Джигурды с Милоновым

17:47 6 октября

Футболиста сборной Украины Зинченко затравили за фото с Нурмагомедовым

17:19 6 октября

Стала известна сумма компенсации Николичу за разрыв контракта с «Локомотивом»

Спорт00:0330 июля
Сборная ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр

«Проверьте их на допинг!»

Почему россияне терпят нападки на Олимпиаде в Токио и за что их хвалят иностранцы
16:58 6 октября

Кабаева объяснила недопуск российских гимнасток на турнир в Израиле перед ОИ

16:23 6 октября

Главный тренер сборной России ответил на вопрос об участии Панарина в Олимпиаде

15:49 6 октября

В ПСЖ остались недовольны поведением рассуждавшего о переходе в «Реал» Мбаппе

Россия
«Родители будут потенциальными преступниками»
Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Кризис наступит к весне»
Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.
Почему развал Союза стал для них ударом?
«Не забывайте, кто вы тут»
В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
Все материалы
Экономика
Европейский партнер «Газпрома» назвал слова Путина «вакциной от высоких цен»
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
«Страховой брокер Сбербанка» и НСА займутся развитием системы сельхозстрахования
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Названы возможные даты начала продажи вина в интернете
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Россия начнет ввоз трудовых мигрантов из Узбекистана
Все материалы
Силовые структуры
Арестованная за ритуальное убийство под Петербургом сатанистка признала вину
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Вор в законе Таро вышел из испанской тюрьмы
«Это не люди, а машины для пыток»
Автор крупнейшего слива видео насилия в российских тюрьмах — о том, кто за этим стоит
Задержаны новые фигуранты уголовных дел о смертельном отравлении алкоголем
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты подробности дела бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Испания в большинстве обыграла Италию в полуфинале Лиги наций
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Партнерский материал
За сборную России некому играть!
Дзюба отказался, Головин травмирован. Может, Карпину пора возобновить карьеру?
Глушаков пропустит матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Валуев отреагировал на появление Крыма в составе Украины на логотипе Евро-2024
Все материалы
Культура
Худрук МХАТ имени Горького высказался о скандале с Татьяной Дорониной
Лев Лещенко и Loc-Dog «Не понимаю, что они делают»
Лев Лещенко о Моргенштерне, «Пошлой Молли» и современной жестокости
В России снимут сериал о «Короле и Шуте»
«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию»
Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
Шаляпин признался в нелюбви к умершей от коронавируса жене
Свят, свят, свят.
Каким получился фильм «Множественные святые Ньюарка» — приквел культового сериала «Сопрано»
Лев Лещенко вспомнил о «своеобразном ренессансе» в 1970-х годах
Все материалы
Интернет и СМИ
Информацию о повышении платы за капремонт в России опровергли
Дмитрий МуратовГлавред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.
Он посвятил ее иноагентам и погибшим коллегам
Пользователи пожаловались на сбой в социальной сети «ВКонтакте»
Травля, порно и треш-стримы.
Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
Дмитрий Муратов посвятил Нобелевскую премию иноагентам и погибшим коллегам
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.
Что известно о его причинах?
Главред «Новой газеты» поделился планами на Нобелевскую премию
Все материалы
Ценности
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
100-летняя женщина раскрыла секрет бодрости и рассказала о правильном питании
Американец выиграл в лотерею почти 700 миллионов долларов
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Диетолог рассказала о пользе риса при похудении
Дикая Роза.
Как девочка с фермы стала легендарной шпионкой и героиней миллионов американцев
Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Все материалы
Alfa Romeo выпустит пятёрку новых моделей
BMW, которые фанаты встретили в штыки
Вспоминаем спорные модели баварской марки, вызвавшие шквал критики
Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок
15 кроссоверов и внедорожников, которые очень любят в России
Рейтинг самых популярных вседорожников за 9 месяцев 2021-го
Tesla обвинила другого производителя электрокаров в шпионаже
Семь самураев: какие японские машины нужно вернуть в строй
Фанаты с нетерпением ждут возвращения этих моделей
Volkswagen будет выпускать меньше автомобилей в России
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Город-герой Москва.
Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
«Хлеб всему голова»:
как ход истории искажал наше восприятие хлеба и почему в этом частично виноват СССР
Ски-тур на Эльбрусе:
как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»
Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
Города-герои:
как они появились и почему важно о них помнить
«Космос агрессивен для человека»
Кто и как готовит российских актеров к первому в истории кино полету в космос?
Все материалы