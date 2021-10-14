Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею

Игорь Ларионов назначен главным тренером олимпийской сборной России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея страны (ФХР).

Специалист покинул пост наставника молодежной команды и будет работать с коллективом, который является ближайшим резервом национальной сборной. В молодежке главным тренером станет Олег Браташ. Он был предшественником Ларионова в олимпийской команде.

Ларионов возглавил молодежную сборную России летом 2020 года. На последнем чемпионате мира его команда заняла четвертое место, проиграв в матче за третье место Финляндии.

В бытность хоккеистом Ларионов дважды становился олимпийским чемпионом, четыре раза побеждал на чемпионатах мира, а также трижды был обладателем Кубка Стэнли. Он выступал за сборные СССР и России.