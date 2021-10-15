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Рассекречены детали лунной программы СССР

«Российские космические системы» рассекретили документ о советской лунной программе
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Российские космические системы» рассекретили документ о плане полета советского пилотируемого корабля на Луну. Об этом пишут «Известия».

Технический отчет 1965 года, полученный изданием, содержит информацию о формировании принципов автономной радиоэлектронной системы управления, которая должна была обеспечить запуск на Луну пилотируемого корабля с экипажем из трех человек. Из него следует, что основными полетными инструментами должны были быть автономные системы. В частности, система управления лунного орбитального корабля должна была самостоятельно, без подсказок с Земли обследовать район приземления и выбрать место для посадки.

Также документ содержит подробную схему полета с возвращением на Землю. По плану, на обратном пути планировался взлет корабля с поверхности Луны, выведение его на орбиту сближения с лунным орбитальным кораблем, причаливание с последующим выходом на траекторию полета Луна–Земля и управляемым спуском на поверхность Земли.

15 сентября стало известно, что Россия остановила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Как сообщил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, работы по «Элементам СТК», которые предполагали разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на данный момент прекращены. Техническое проектирование ракеты для полетов на Луну планировалось завершить в октябре 2021 года.

В августе «Роскосмос» перенес запуск миссии «Луна-25» на май 2022 года. Такое решение связано с недостатком времени на подготовку элементов программы.

В 2019 году американский журнал Air & Space назвал причины провала советской программы лунных пилотируемых полетов. Основным фактором эксперты издания отметили фактическое трехгодичное отставание СССР от США в разработке проекта полета к спутнику Земли. Вашингтон анонсировал свою лунную программу в мае 1961 года, тогда как Москва приступила к реальной практической реализации аналогичного проекта лишь в августе 1964 года, что в свою очередь было спровоцировано первым орбитальным полетом макета американского корабля Apollo, состоявшимся в мае того же года.

В период с 1969-го по 1972 год было проведено четыре пуска создаваемой в рамках советской лунной ракеты Н-1, рассчитанной на выведение на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки, и все они оказались неудачными. Проблемы возникали из-за неотлаженной одновременной работы 30 двигателей НК-15, устанавливаемых на первую ступень носителя.

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