Украина захотела доставить свой флаг на Луну

«Укроборонпром»: Украина доставит свой флаг на Луну в 2022 году

Украина доставит свой государственный флаг на Луну в 2022 году. Об этом сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром».

Там уточнили, что флаг уже изготовлен на 3D-принтере из украинского титана по «зеленой», безотходной технологии. Помимо флага, Украина привезет на спутник Земли оборудование для исследования грунта, испытания технологии отбора образцов, и сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле Луны. Датчики будут установлены на луноходе украино-британской компании Spacebit.

Материалы по теме А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

Ожидается, что ракета с британским луноходом отправится в полет весной следующего года в рамках программы НАСА по доставке небольших роботизированных посадочных аппаратов и луноходов в район южного полюса спутника.

Ранее киевский политтехнолог Олег Пастернак оценил идею совместного полета Украины и США на Луну в рамках «плана трансформации» страны фразой «космос на хлеб не намажешь». Он уверен, что власти не понимают проблем простых граждан. Эксперт подчеркнул, что политическая верхушка крайне далека от социальной повестки, и пропасть между элитой и рядовыми украинцами ощущается все острее и острее.

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский 1 сентября представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. В план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отметил, что в рамках плана Киев планирует участвовать в программе Соединенных Штатов «Артемида» по исследованию Луны. По словам парламентария, глава государства надеется, что страна сможет присоединиться к космическим программам американского космического агентства (НАСА), в частности, проекту пилотируемых полетов к спутнику Земли и в будущем на Марс.