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Пеле рассказал о состоянии здоровья

Чемпион мира по футболу Пеле отметил, что чувствует себя лучше после выписки из больницы
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Фото: @pele

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле рассказал о состоянии здоровья после выписки из больницы в Сан-Паулу, где он восстанавливался после операции. Пост доступен в Instagram ветерана.

80-летний бразилец отметил, что чувствует себя лучше. Он поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку.

1 октября стало известно, что бывший футболист выписался из больницы. Теперь ему предстоит пройти курс химиотерапии.

4 сентября ему провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября появились новости о том, что состояние экс-спортсмена резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. Пеле был госпитализирован в конце августа, когда проходил плановое обследование.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

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