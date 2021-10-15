Европейский топ-менеджер «вспомнил» о России после комментария Рогозина

Анонсируя недавний запуск с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» спутников компании OneWeb, исполнительный директор Arianespace Стефан Израэль «вспомнил» о вкладе российской стороны в миссию только после того, как его «поздравил» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

«Сегодня вместе с нашим партнером Starsem мы проведем новый запуск OneWeb! Эта миссия под названием ST36 позволит оператору вывести на орбиту более половины своей группировки», — написал в Twitter европейский топ-менеджер.

«Рады за вас», — прокомментировал его сообщение в Twitter глава госкорпорации, после чего Израэль перечислил всех участников запуска, включая российских, и поблагодарил их.

Пуск, состоявшийся 14 октября в 12:40 по московскому времени, стал пятым для Восточного в 2021 году. В ходе миссии на орбиту «Союз-2.1б» с «Фрегатом» вывели 36 космических аппаратов OneWeb. В ходе предыдущих четырех пусков, состоявшихся 25 марта, 25 апреля, 28 мая и 1 июля, «Союз-2.1б» и «Фрегат» также выводили спутники OneWeb. К настоящему времени с Восточного в интересах OneWeb проведено шесть стартов.