Россия провела пятый пуск с Восточного в 2021 году

С космодрома Восточный стартовала средняя ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками компании OneWeb. Трансляция старта ведется «Роскосмосом».

Пуск, состоявшийся 14 октября в 12:40 мск, стал пятым для Восточного в 2021 году. В ходе предыдущих четырех пусков, состоявшихся 25 марта, 25 апреля, 28 мая и 1 июля, «Союз-2.1б» и «Фрегат» также выводили спутники OneWeb. К настоящему времени с Восточного в интересах OneWeb проведено шесть стартов.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, что строительство второй очереди космодрома Восточный, предназначенной для запуска ракет «Ангара», будет завершено в конце 2022 года.

В июне газета «Коммерсантъ» написала, что на космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, из-за чего в Амурской области возбудили два уголовных дела.