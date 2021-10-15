Инфекционист назвал две причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с осенне-зимним периодом и повышением охвата населения тестированием на коронавирус. Такие две причины назвал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, его слова передает РИА Новости.

«Чем больше людей мы протестируем, тем больше у нас будет случаев выявлено», — отметил инфекционист.

Он подчеркнул, что на осенне-зимний период приходится пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), к ряду которых и относится COVID-19.

За прошедшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса. Это новый рекорд по заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.

Кроме того, в стране за минувшие сутки зафиксировали рекордные 999 смертей пациентов с коронавирусом.