В Совфеде рассказали о мешающем отношениям с США «завале» проблем

Матвиенко: в отношениях России и США «завал», но мы будем выходить на договоренности

Отношениям России и США мешает «завал» проблем, поэтому каких-то серьезных решений и договоренностей ожидать в настоящее время сложно. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT.

По ее словам, есть целый ряд проблем, которые можно решить лишь на основе договоренностей этих двух стран, на которые они постепенно будут выходить. «И я уверена, что мы придем — да, наверное, понадобится больше времени, чем хотелось, — но мы все равно придем к таким договоренностям», — отметила спикер Совфеда.

Она выразила надежду, что после визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд продолжится диалог между странами. «Процесс начался, и я думаю, что он продолжится, я в это верю», — заключила Матвиенко.

Нуланд прилетела в Москву 11 октября. В рамках визита она встретилась с заместителем МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в данной сфере. Вместе с тем она побеседовала с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.