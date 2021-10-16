Широков оценил желание бразильского футболиста «Зенита» играть за сборную России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков негативно оценил перспективу выступления бразильского хавбека «Зенита» Клаудиньо за национальную российскую команду. Об этом сообщает Sport 24.

«Человек русского языка не знает, какая натурализация? Бред какой-то. У нас сборная — что, клуб, что ли?» — прокомментировал футболист желание бразильца. Он также отметил, что Клаудиньо не будут делать гражданство в упрощенном порядке, так как у него нет никаких особых заслуг перед Россией.

О готовности полузащитника сыграть за национальную российскую команду стало известно в пятницу, 15 октября. Клаудиньо отметил, что готов сменить спортивное гражданство ради выступления на чемпионате мира.

Широков провел за сборную России 56 матчей. Полузащитник отметился 13 забитыми мячами.