Бразильский футболист «Зенита» заявил о готовности играть за сборную России

Полузащитник петербургского «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо высказался о перспективе выступления за российскую национальную команду. Об этом сообщает Sport24.

Игрок отметил, что готов сменить спортивное гражданство ради выступления на чемпионате мира. «Если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом», — заявил он.

Клаудиньо подписал контракт с «Зенитом» 7 августа, российский клуб заплатил за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за сине-бело-голубых семь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

В истории сборной России по футболу было три натурализованных бразильца: вратарь Гильерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари. Выступления за национальную команду продолжает только голкипер.