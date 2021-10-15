Акинфеев объяснил отказ от выступлений в европейских клубах

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев: у меня не было прямых предложений от иностранных клубов

Голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев объяснил, почему не стремился к выступлениям в Европе. Об этом сообщает Sport24.

Акинфеев рассказал, что не сталкивался с прямыми предложениями со стороны иностранных клубов. Он отметил, что не видел смысла уезжать в Европу ради «сидения на лавке». Он также объяснил отказ от помощи футбольных агентов.

«Агент для поиска клуба в Европе? Нет. И я рад, что у меня их не было. Если бы таковой у меня был, я бы не провел 20 лет в родном клубе и не завоевывал бы титулы с ним. Стал бы я звездой "Манчестер Юнайтед"? Все может быть. Но я выбрал такой путь», — заявил 35-летний Акинфеев.

«Для меня никакой "Юнайтед" или "Арсенал" никогда не будут стоять рядом с ЦСКА», — добавил он.

Вместе с ЦСКА Акинфеев завоевал 20 трофеев, среди них — шесть побед в чемпионате России и шесть Кубков России. Также в составе армейцев он завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.

Акинфеев — воспитанник армейского клуба. Он выступает за красно-синих с 2002 года.