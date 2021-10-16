Митя Фомин порассуждал о возможности сменить пол

Митя Фомин: никогда бы не пошел на смену пола, потому что мой меня полностью устраивает

Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин в интервью журналу Passion порассуждал о возможности сменить пол.

Отвечая на вопрос о том, на какой эксперимент он бы никогда не решился, как это часто делают другие артисты, Фомин заявил, что никогда бы не смог поменять пол. «Это то, на что бы я точно не пошел, потому что мой меня устраивает полностью», — сказал исполнитель.

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Что касается в остальном экспериментов, то, по мнению Фомина, «на то они и эксперименты, чтобы на них решаться и быть в каких-то открытиях первым».

Говоря о желании завести детей, исполнитель отметил, что он хотел бы этого, однако одного его желания для этого недостаточно. «На это я могу пойти только вместе с человеком, который готов в равной степени взять на себя ответственность и воспитание и который этого страстно желает тоже», — заключил Фомин.

Ранее Митя Фомин рассказал о вечеринках в 90-е. По словам исполнителя, у группы Hi-Fi постоянно были «специфические заказчики, которые могли среди ночи разбудить директора и заказать выступление». Он отметил, что тогда группа могла объехать от трех до семи мест за одну ночь. «Как правило, это был какой-то стриптиз. <...> Я такого никогда в жизни не видел, даже в кино», — поделился певец.