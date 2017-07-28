Назвавшему Крым российским Мите Фомину закрыли въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну российскому певцу Мите Фомину. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

«Действительно, ему запрещен въезд в Украину на три года», — сказала она.

Ранее в июле Фомин прокомментировал возможный запрет, отметив, что не боится его. «Если я чего-то боюсь в жизни, я это не делаю. Если мы будем смотреть правде в глаза, то Крым действительно является российской территорией. Это непреложный факт и обижаться на это было бы странно», — заявил он.

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3 июля артист во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest, проходившего во Львове, заявил, что Крым принадлежит России.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает полуостров своей территорией. Москва же настаивает, что процедура прошла в соответствии с нормами международного права.

Митя Фомин — бывший участник поп-группы Hi-Fi. Исполнитель является лауреатом премий «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».